São Paulo pode ser campeão amanhã O São Paulo/Guaru, de Janeth e Érika, está a uma vitória do inédito título de campeão brasileiro de basquete. A Unimed/Americana, de Helen e Silvinha, tem a difícil missão de ganhar três partidas consecutivas. O terceiro confronto do playoff decisivo, em melhor-de-cinco jogos, será neste domingo, às 20h30, no ginásio do Centro Cívico de Americana (com transmissão da SporTV). O time de Janeth derrotou Americana, que jogava em casa, na sexta-feira, por 83 a 73 (60 a 59) e abriu vantagem de 2 a 0 na decisão - havia vencido a primeira partida por 79 a 66, no Morumbi, em São Paulo. Janeth fez 20 pontos no segundo confronto e ultrapassou a marca dos 2.500 em cinco edições do Nacional - recorde da competição. A cestinha tem agora 2.513 pontos no torneio. "O bom foi ultrapassar a barreira dos 2.500 pontos com vitória da minha equipe", disse a atleta. "Subimos mais um degrau, mas não gostamos de contar com a vitória antes de entrar em quadra." A armadora Helen, que estava parada por causa de uma contusão e voltou ao time de Americana para fazer a final, afirmou que as meninas estavam "de cabeça quente", após a derrota de sexta-feira, mas acha que a equipe ainda "tem brio" para tentar reverter a desvantagem e pensar no título. "É claro que 2 a 0 é uma bela vantagem para elas. Mas eu já passei por essa situação e sei que é possível a virada em um playoff." Se necessário, o quarto jogo será quarta-feira, em Guarulhos, e o quinto na sexta-feira, em Americana. Se a equipe de Helen não conseguir reverter a desvantagem, o São Paulo comemora o título na casa do adversário.