São Paulo recebe evento de streetball neste sábado

A grande atração do evento será o desafio internacional entre as equipes de streetball LUB All Stars, que, sob o comando do técnico Alberto Bial, reúne os melhores jogadores da LUB SP e RJ, e LA Hooptainers (de Los Angeles), que tem como líder Jay Boogie, o maior astro do basquete de rua da costa oeste americana. Durante o evento serão realizados 10 jogos, no total, em diferentes partidas, entre as equipes de basquete de rua de cada região de São Paulo, equipes de atletas cadeirantes, equipes da LUB do Rio e São Paulo e a equipe master de basquete formada por ex-campeões que foram da seleção brasileira na época de ouro do basquetebol brasileiro. Estarão presentes Marcos Antonio Abdalla, o Marquinhos (campeão Mundial e Panamericano; 3 Olimpíadas e 4 Panamericanos), Gerson Victalino (campeão Panamericano e Brasileiro; 3 Olimpíadas; 3 Mundiais e 2 Panamericanos), Nilo Guimarães (Bicampeão brasileiro, Vice Panamericano; 2 Olimpíadas; 2 Mundiais e Panamericanos), Israel Andrade (Campeão Panamericano - 3 Olimpíadas; 3 Mundiais e 2 Panamericanos), João Barba (Vice Mundial Master 2007), Decio Cecílio Silva Junior, o "Decito" (Vice Mundial Master 2007), Fernando Drumond Kouri, o "Moreno" (campeão Mundial Master 2007), José Lima, o "Zezinho" (campeão Panamericano Master 2006) e Luis Ide, o "Japonês" (Campeão Panamericano Master e Campeão Brasileiro Master 2006). Também entrarão em quadra atores da TV que elegeram o basquete como esporte para praticar nas horas livres. Na lista dos confirmados estão Heitor Martinez, Nicola Siri e Jorge Sá, filho da cantora Sandra de Sá. Eles vão desafiar os atletas da LUB no "Basquete das Estrelas" previsto para às 19h40. Nos intervalos dos jogos, artistas do Movimento Hip Hop Organizado do Brasil (MH2O), DJ’s, MC’s, grafiteiros e B-Boys, grupos de dançarinos de hip hop e convidados farão apresentações para o público, participando de "desafios musicais" entre si. A platéia também poderá participar de brincadeiras e conferir shows performáticos de atletas da LUB em exibições de arremesso e drible com a bola e malabarismos.