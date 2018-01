São Paulo vence a 1ª de Americana O time do São Paulo/Guaru saiu na frente na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, ao derrotar, nesta quarta-feira à noite, em Guarulhos, Americana por 79 a 66. As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 20 horas, em Americana. O jogo foi equlibrado com exceção do terceiro quarto, que teve vitória do São Paulo/Guaru por 26 a 13. Esta diferença foi fundamental para a vitória da equipe de Guarulhos no primeiro jogo da série melhor-de-cinco.