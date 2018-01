São Paulo/Guaru é campeão brasileiro O São Paulo/Guaru é o campeão brasileiro de basquete feminino da temporada. O time de Janeth, que fez 33 pontos e foi a cestinha do jogo, derrotou a Unimed/Americana, de Helen, neste domingo à noite, por 88 a 72 (41 a 33) para comemorar o título inédito na casa da adversária. O São Paulo FC - que voltou a investir em esportes olímpicos, no caso do basquete em parceria com a AA Guaru, de Guarulhos - conquistou um título inédito no Campeonato Nacional de Basquete ao fechar a série melhor-de-cinco do playoff decisivo por 3 a 0. No primeiro jogo da final, em casa, o São Paulo/Guaru ganhou por 79 a 66. A equipe foi a Americana para buscar a segunda vitória, por 83 a 73, quando Janeth ultrapassou a barreira dos 2.500 pontos em cinco edições do campeonato nacional. O retrospecto era de 11 vitórias da Unimed/Americana jogando em casa. Durante todo o campeonato, o time perdeu apenas duas partidas no Ginásio do Centro Cívico, justamente as decisivas, contra o São Paulo. Neste domingo, porém, a equipe de Americana, não conseguiu resistir ao São Paulo, comandado por Janeth. A lateral teve a ajuda de Érika, que marcou 16 pontos e pegou 11 rebotes, e de Maria, considerada uma das revelações do campeonato, que marcou mais 15. O São Paulo/Guaru mandou no placar desde o início da partida. Venceu o primeiro quarto (20 a 18) e o segundo (21 a 15). Perdeu o terceiro (15 a 17) por uma cesta de diferença, o que não alterou a vantagem. No último período, o técnico Paulo Bassul, de Americana, tentou motivar as jogadoras nos pedidos de tempo, mas as fisionomias abatidas de Helen, Silvinha e Roseli - três das principais jogadores da equipe - mostravam que dificilmente conseguiriam reverter a desvantagem, que chegou a 11 pontos. A diferença aumentou ainda mais e o São Paulo ganhou o quarto e último período por 32 a 22, para fechar o jogo com vantagem de 16 pontos. Janeth recebeu o troféu de cestinha do campeonato - marcou 358 pontos em 15 jogos, média de 23,9 - das mãos do técnico da seleção brasileira, Antônio Carlos Barbosa, que acompanhou o jogo. Barbosa convocará a seleção no início de fevereiro. Janeth afirmou que seu time teve "muita garra" desde o início do playoff. E admitiu que, como jogadora mais experiente, chamou para si a responsabilidade da partida. "Tinha de fazer a minha parte", disse, comemorando mais um título na temporada. "Para mim, é a continuidade de 2002, quando fui campeã paulista (pela Unimed/Ourinhos)." A pivô Érika, com convocação garantida para a seleção brasileira Sub-21 que disputará o Mundial da categoria, disse que o time foi montado para vencer. Para o técnico Alexandre Cato, que dirigiu o São Paulo/Guaru, o mérito foi respeitar os adversários e o próprio trabalho. "Não tenho dúvida de que merecemos o título, pois trabalhamos com muita seriedade, respeitando sempre os nossos rivais."