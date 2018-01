São Paulo/Guaru é massacrado no Mundial Três equipes mostraram que são superiores na rodada de abertura do Mundial Feminino de Clubes de Basquete, nesta terça-feira, em Samara, na Rússia. O representante brasileiro, o São Paulo/Guaru, não está entre elas, apesar de ter Janeth num time montado para a competição. O campeão europeu e russo Ummc Ekaterinburg venceu o campeão brasileiro São Paulo por 83 a 52. A WNBA Clubs Team (EUA) também obteve uma tranquila vitória sobre o representante da Ásia, o coreano Wooribank Haesane, de Seul: 86 a 53. O outro time que mostrou força, mas diante do frágil africano Mambas de Moçambique foi o Camberra Capitals que venceu por 102 a 45. O técnico Park, do time coreano, ficou surpreso com a qualidade dos rivais na rodada de abertura do Mundial, promovido pela Federação Russa e apoiado pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). ?Esse evento é uma grande idéia, uma ótima oportunidade de intercâmbio.? O jogo mais equilibrado foi entre o segundo time russo, Volgaburnash-SGAU, de Samara, e o campeão francês Valenciennes Olympic, que ganhou a partida por 79 a 60. Embora esteja nos planos de expansão da Fiba a criação de uma Liga Mundial de Basquete, uma das dificuldades é conciliar o calendário das competições internacionais com a WNBA, a liga norte-americana de basquete, que são coincidentes.