São Paulo/Guaru encara russas no Mundial A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Basquete (Fiba) começa nesta terça-feira em Samara, Rússia, com a presença do campeão brasileiro São Paulo/Guaru, que contratou reforços, como Janeth, para montar um time competitivo. Na primeira fase, os oito concorrentes estão divididos em dois grupos. O São Paulo está no A e estréia contra o campeão russo e europeu Ekaterinburg, nesta terça, às 9 horas (de Brasília). Ainda enfrenta a seleção da WNBA (EUA), quarta-feira, e o campeão coreano, Wooribank Haesane, de Seul, na quinta-feira (ambos às 4 horas, de Brasília). No grupo B estão Volgaburmash (RUS), Canberra Capitals (AUT), Valenciennes (FRA) e Mambas de Moçambique. Além de Janeth, o São Paulo tem os reforços de Kátia Denise, ex-Ourinhos, da argentina Alejandra Chesta e da amerciana Tiffani. Completam o time de Alexandre Cato: Palmira, Rosângela, Ana Lúcia, Karla Cristina, Casé, Sandrinha, Cléia, Simone e Katinha.