São Paulo/Guaru perde a 3ª no Mundial O São Paulo/Guaru perdeu a terceira seguida no 1º Campeonato Mundial Interclubes de Basquete Feminino, disputado na Rússia. Nesta sexta-feira, a equipe brasileira foi derrotada pela coreana Wooribank Hansae, por 80 a 75, e terminou a primeira fase em último lugar do seu grupo. Agora, o São Paulo disputará de 5º a 8º lugar a partir desta sexta-feira.