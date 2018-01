São Paulo/Guaru perde outra no Mundial O São Paulo/Guaru perdeu mais uma no 1º Mundial Interclubes de Basquete Feminino, que está sendo disputado na Rússia. Nesta quarta-feira, a equipe brasileira foi derrotada por 89 a 68 pela seleção da WNBA, a liga norte-americana, e já não tem mais chances de garantir vaga na semifinal. Mesmo reforçado de Janeth, o São Paulo/Guaru está com duas derrotas no Mundial - perdeu também para o russo Ekaterinbourg na estréia. Assim, nesta quinta-feira, se despede do torneio contra a equipe coreana Wooribank Hansae.