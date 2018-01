São Paulo/Guaru vence Santo André O São Paulo/Guaru derrotou na noite deste domingo o Santo André por 92 a 78, no ginásio Pedro Dell?Antonia, em Santo André, pelas semifinais do 5º Campeonato Nacional de Basquete Feminino. As cestinhas foram Janeth e Érika, com 28 pontos cada uma, ambas do São Paulo/Guaru. A segunda e terceira rodadas da série melhor-de-cinco jogos acontecem nesta terça e quarta-feira.