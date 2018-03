Scottie Pippen retorna ao Chigaco Bulls O jogador de basquete Scottie Pippen, de 37 anos, voltará a jogar pela equipe do Chicago Bulls na próxima temporada da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos, confirmou o porta-voz do atleta Tim Hallam. Os termos do contrato não foram divulgados, mas comenta-se que o jogador assinará um contrato de dois anos no valor de US$ 10 milhões. Pippen foi seis vezes campeão da NBA pelos Bulls ao lado do astro Michael Jordan e selecionado sete vezes para o Joga das Estrelas. Após sair do Chicago, junto com Jordan e o técnico Phil Jackson, depois de 11 temporadas, Pippen jogou em 1999 pelo Houston Rockets e os últimos quatro anos atuou pelo Portland Trail Blazers.