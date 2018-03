Se Jordan sai, multa dos Wizards é alta Se Michael Jordan não continuar como dirigente do Washington Wizards, poderá custar à franquia US$ 20 milhões. Pelo menos é o que afirmou nesta terça-feira o jornal ?Washington Post?, especificando que a multa daria US$ 10 milhões ao ex-jogador. E outros US$ 10 milhões deveriam ser pagos aos auxiliares chamados por Jordan, basicamente para o técnico Doug Collins.