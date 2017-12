Seatlle vence Lakers em Los Angeles O Seattle foi a Los Angeles na noite desta terça-feira e não tomou conhecimento dos donos da casa. Venceu o L.A. Lakers por 104 a 93. A equipe de Los Angeles não perdia no Staples Center desde abril, quando foi derrotada (79 a 78) pelos Knicks, de Nova York. Em Sacramento, o ala Chris Webber foi o principal destaque na vitória dos Kings sobre o Orlando por 112 a 100. Webber foi o cestinha do jogo, ao marcar 24 pontos. Já em Chicago, os Nets, de Nova Jersey, chegaram à sua 13ª vitória ao derrotar os Bulls por 107 a 93 e em Nova York, os donos da casa foram surpreendidos pelo Celtics. Jogando no Madison Square Garden, o time de Boston venceu por 102 a 93. Veja todos os resultados da rodada desta terça-feira à noite da NBA: Miami 99 x 97 Milwaukee, Boston 102 x 93 Nova York, Atlanta 89 x 87 Filadelfia, Washington 91 x 81 Memphis, Minnesota 107 x 86 Golden State, Nova Jersey 107 x 93 Chicago, Cleveland 107 x 102 Houston, Dallas 105 x 103 Portland, Charlotte 99 x 96 Denver, Sacramento 112 x 100 Orlando e Seattle 104 x 93 L.A. Lakers. Nesta quarta-feira à noite, a rodada prevê mais cinco jogos: Miami x Washington, Toronto x San Antonio, Minnesota x Utah, Sacramento x Phoenix e Seattle x L.A. Clippers.