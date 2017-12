Seattle bate Portland na NBA No clássico do noroeste norte-americano, a equipe do Seattle Supersonics, mesmo jogando fora de casa, derrotou o Portland TrailBlazers, na noite deste sábado, pelo placar de 92 a 87. O jogo só foi decidido na prorrogação. Esta foi a segunda derrota consecutiva dos Blazers, que estão em sexto lugar na Conferência Oeste, com 44 vitórias e 29 derrotas. O Seattle vem logo em seguida, com uma vitória a menos do que o Portland. Veja os demais resultados da noite: New Jersey Nets 102 x 92 Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 105 x 99 Golden State Warriors Houston Rockets 88 x 90 Phoenix Suns Los Angeles Clippers 92 x 105 Utah Jazz Cleveland Cavaliers 85 x 93 Charlotte Hornets Chicago Bulls 84 x 100 Denver Nuggets