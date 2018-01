Seattle derrota o líder Sacramento O Seattle Supersonics venceu neste domingo o Sacramento Kings por 126 a 116, pela NBA. Os jogadores Gary Payton e Rashard Lewis somaram 57 pontos para o Seattle, que derrotou a melhor equipe da NBA nesta temporada. Os Kings têm 39 vitórias e 13 derrotas. Chris Webber foi o cestinha do Sacramento com 39 pontos. Os Supersonics sobem uma posição na Divisão do Pacífico e ocupam agora a quarta posição atrás do Sacramento, Los Angeles Lakers e Portland. Outros resultados deste domingo: New Jersey 98 x 77 Denver; Milwaukee 91 x 86 Toronto; Memphis 92 x 78 Charlotte; Indiana 86 x 76 Philadelphia; Minnesota 93 x 80 Miami; Portland 111 x 105 L.A. Lakers; Utah 92 x 89 New York; Dallas 105 x 92 Phoenix; Atlanta 100 x 94 Golden State.