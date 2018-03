Seattle fecha série com 4 a 1 O Seattle SuperSonics derrotou por 122 a 118 o Sacramento Kings, na noite de ontem, e garantiu vaga nas semifinais da Conferência Oeste da NBA, fechando com 4 vitórias e 1 derrota a série melhor de sete partidas. Ray Allen, com 30 pontos e Rashard Lewis, com 24, comandaram a vitória do Seattle, que irá enfrentar na próxima fase o vencedor da série entre San Antonio (3) e Denver (1).