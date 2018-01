Seattle vence a terceira seguida na NBA O Seattle Supersonics chegou à terceira vitória seguida com uma grande atuação da dupla Ray Allen e Rashard Lewis, que marcaram 48 pontos no triunfo por 107 a 102 sobre o Indiana Pacers. Allen conseguiu 25 pontos, seis rebotes e duas assistências para liderar o ataque do Supersonics, que teve 46,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Lewis aportou 23 pontos, seis rebotes, três assistências e recuperou três bolas. A equipe chegou à marca de oito vitórias e oito derrotas. Ricky Davis marcou 27 pontos e converteu dois lances livres quando faltavam apenas 8,7 segundos para o fim do jogo e levou o Boston Celtics à vitória sobre o New York Knicks por 102 a 99. Paul Pierce foi o cestinha dos Celtics com 28 pontos, além de pegar nove rebotes. Em Los Angeles, Kobe Bryant anotou 29 pontos e ajudou os Lakers na vitória por 99 a 98 sobre o Charlotte Bobcats na noite de domingo. Ele acertou apenas nove de 30 arremessos, mas converteu 11 de 12 lances livres - dois deles a poucos segundos do final da partida, logo após receber falta de Bernard Robinson. En Sacramento, Wally Szczerbiak converteu 18 pontos y Troy Hudson outros 17 para ajudar o Minnesota a superar os Kings por 85 a 77. En Portland, Mehmet Okur anotou 28 pontos e oito rebotes, e o Utah Jazz suportou a pressão final dos Trail Blazers para conseguir a vitória por 98 a 93. Matt Harpring somou 20 pontos, entre eles uma cesta de três no último minuto, e a equipe interrompeu uma seqüência de três derrotas. Em Phoenix, James Jones conseguiu seu recorde pessoal de 20 pontos e Shawn Marion converteu outros 20 para levar os Suns à sua sexta vitória consecutiva. A equipe bateu o Atlanta Hawks por 112 a 94.