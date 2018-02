Seattle vence e está nos playoffs O Seattle Supersonics se classificou para os playoffs da Conferência Oeste da NBA ao derrotar ontem à noite o Memphis Grizzlies por 102 a 99. Na equipe do Seattle os destaques foram Ray Allen e Jerome James que fizeram, cada um, 22 pontos. Em Miami, o Toronto Raptors, do brasileiro Rafael "Baby" Araújo, não conseguiu interromper a série de 17 vitórias consecutivas, jogando em casa, do Miami Heat, que venceu por 103 a 91, com grandes atuações de Shaquille O´Neal, que fez 28 pontos, e Dwyane Wade, 27. Rafael jogou durante nove, fez três pontos e cometeu uma falta. Outros resultados: Cleveland 94, L.A. Clippers 84; L.A. Lakers 117, New York 107.