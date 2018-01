Seattle vence em casa o líder Dallas O Seattle SuperSonics derrotou neste domingo o Dallas Mavericks por 85 a 81, empatando com o Los Angeles Lakers na quarta posição da Divisão do Pacífico, com 18 vitórias e 21 derrotas. Os cestinhas do Seattle foram Rashard Lewis e Predrag Drobnjak, ambos com 19 pontos cada. Mesmo com a derrota, o Dallas continua na liderança folgada da Divisão do Meio-Oeste. São 31 vitórias em 39 partidas. O maior marcador dos Mavericks foi Michael Finley, com 16 pontos. Na outra partida da noite, o Orlando Magic venceu o Toronto Raptors por 101 a 93.