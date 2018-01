Seattle vence por um ponto os Nets O Seattle SuperSonics derrotou na noite deste domingo o New Jersey Nets por 96 a 95 depois de duas derrota consecutivas na NBA. A partida foi decidida em uma cesta de três pontos de Brent Barry, que marcou ao todo 14 pontos. O cestinha do Seattle foi Gary Payton, com 28 pontos. A equipe tem agora 10 vitórias em 18 jogos. O New Jersey foi liderado por Jason Kidd, com 27 pontos. Mesmo com a derrota, os Nets mantiveram a terceira posição da Divisão do Atlântico, com sete derrotas em 18 jogos. Outros jogos deste domingo: Indiana 92 x 87 L.A. Clippers Toronto 92 x 87 Memphis Boston 95 x 86 New Orleans Sacramento 103 x 84 Houston Minnesota 110 x 107 L.A. Lakers