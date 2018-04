Segunda edição do NBB tem 14 equipes confirmadas

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta segunda-feira a realização da segunda edição do Novo Basquete Brasil (NBB) com 14 equipes participantes. A entidade já tinha recebido as inscrições no início da semana passada, mas ainda precisava avaliar os times para confirmar suas vagas na competição nacional. Com tudo definido, o próximo NBB tem início marcado para o dia 1.º de novembro.

As 14 equipes participantes são as seguintes: Universo/BRB/Financeira Brasília, Pitágoras/Minas, Cetaf, Saldanha da Gama, Flamengo, São José/Unimed/Vinac, Pinheiros/Sky, Paulistano/Amil, GRSA/Itabom/Bauru, Amigão/Andorinha/Assis, Araraquara/Palmeiras, Vivo/Franca, Londrina e Ciser/Araldite/Univille/Joinville. O Flamengo foi o primeiro campeão e defende o título.

O segundo NBB, porém, terá uma mudança no regulamento. Diferente da edição de estreia, na qual as oito melhores equipes da primeira fase avançaram às quartas de final, apenas quatro times passarão direto à fase eliminatória. Para definir as outras quatro vagas, será disputado um classificatório entre os times que terminaram a fase preliminar da quinta à 12.ª posição.

Além da data de estreia, o NBB já tem duração definida até o fim de maio do ano que vem. O primeiro turno vai até 31 de janeiro, com uma pausa na primeira quinzena de dezembro. Já o returno será realizado entre 9 de fevereiro e 4 de abril. As quartas, por sua vez, têm início programado para o dia 21 de abril. O Jogo das Estrelas também já está marcado: acontecerá nos dias 6 e 7 de fevereiro.