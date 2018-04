Segunda edição do NBB tem 15 equipes inscritas A LNB (Liga Nacional de Basquete) anunciou nesta segunda-feira que recebeu 15 inscrições para a segunda edição do NBB (Novo Basquete Brasil), com início marcado para a primeira semana de novembro. A competição, que manterá o número de times participantes da edição de estreia, terá duas novas equipes: Nova Iguaçu e Londrina.