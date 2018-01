Seis jogos abrem semana do Nacional A 11ª semana do Nacional Masculino de Basquete começa neste domingo, com seis jogos: às 11 horas, Telemar x Franca; Pitágoras/Minas Tênis x São José dos Pinhais/Keltek; às 12 horas, Uniara/Araraquara x Universo/BRB; às 15h30, Paulistano/Dix Amico x Unitri/Uberlândia (SporTV); às 18 horas, Winner/Limeira x Macaense e Londrina/TIM x Ulbra/Torres.