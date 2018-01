Seleção brasileira de basquete bate a Nova Zelândia A seleção brasileira masculina de basquete voltou a ganhar da Nova Zelândia, por 101 a 83, nesta terça-feira, em Brasília. Foi o segundo amistoso entre as duas equipes, na preparação para o Mundial do Japão - no domingo, o Brasil já tinha vencido por 105 a 89 no Rio de Janeiro. O cestinha do jogo desta terça-feira foi o neozelandês Penney, com 28 pontos. Pelo Brasil, o melhor em quadra, mais uma vez, foi o armador Leandrinho, que marcou 24 pontos. O próximo jogo da série de quatro amistosos entre as duas seleções será nesta quinta-feira, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Depois, Brasil e Nova Zelândia se enfrentam no dia seguinta, na capital paulista. Antes de seguir para o Japão, o Brasil ainda disputará torneios preparatórias na Argentina e na China. No Mundial, o Brasil caiu no Grupo C e irá estrear no dia 19 de agosto, data de abertura do campeonato, contra a Austrália. Depois, ainda na primeira fase, o Brasil jogará contra Grécia, Catar, Turquia e Lituânia. Já a Nova Zelândia está no Grupo B do Mundial, junto com Alemanha, Japão, Angola, Panamá e Espanha.