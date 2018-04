Seleção brasileira de basquete vai participar da Copa Tuto Marchand

SAN JUAN - A seleção brasileira masculina de basquete foi confirmada nesta terça-feira como uma das participantes da próxima edição da Copa Tuto Marchand, tradicional competição que acontecerá de 22 a 26 de agosto, em San Juan, Porto Rico. Além do Brasil, Argentina, Canadá, República Dominicana e os anfitriões porto-riquenhos estarão na disputa.

A edição deste ano da Copa Tuto Marchand servirá como preparação para a disputa da Copa América, que acontecerá de 30 de agosto a 11 de setembro, em Caracas, na Venezuela, e dará quatro vagas no Mundial da Espanha, marcado para 2014.

O Brasil venceu as três edições já realizadas da Copa Tuto Marchand, sendo que as duas primeiras também aconteceram em San Juan (em 2007 e 2009) e a última foi em Foz do Iguaçu (2011). Assim, o desafio brasileiro é manter a supremacia.

Sob o comando do técnico argentino Rubén Magnano, a seleção brasileira tem como grande desafio nesta temporada a Copa América, competição na qual foi campeã nas duas últimas edições. Dessa vez, o Brasil caiu no grupo de Porto Rico, Canadá, Uruguai e Jamaica - Argentina, República Dominicana, México, Paraguai e Venezuela formam a outra chave da disputa que vale vaga no Mundial de 2014.