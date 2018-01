Seleção brasileira masculina de basquete pega a Alemanha A seleção brasileira masculina de basquete estréia neste sábado contra a Alemanha, às 8h30, na Copa Stankovic, em Nanquim, na China. O jogo irá ao vivo pelo SporTV. O torneio serve de preparação para o Mundial do Japão, que começa no dia 19 e vai até 3 de setembro. O Brasil está no Grupo B e volta à quadra no domingo contra o time anfitrião. No Grupo A estão França, Austrália - adversária de estréia do Brasil no Mundial - e Grécia. O pivô Anderson Varejão, que atua no Cleveland Cavaliers da NBA, é um dos destaques do Brasil. Ele pede atenção especial ao alemão Dirk Nowitzki, ala do Dallas Mavericks, vice-campeão da NBA e eleito MVP do Campeonato Europeu de Seleções, em 2005. ?Precisamos entrar marcando forte, sem deixar espaço, e usando a inteligência quando tivermos a posse de bola, pois a Alemanha é um time equilibrado, que trabalha muito as jogadas e tem seu ponto forte bem definido: Nowitzki. É um jogador difícil de ser marcado?, analisou Varejão. Se o Brasil avançar à fase final da competição poderá enfrentar a Austrália. ?Eles têm um time que joga com muito contato físico. Se enfrentarmos os australianos na rodada final aqui na China será muito válido para nós?, analisou o ala/armador Marcelinho.