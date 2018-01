Seleção de basquete atropela o Chile no Sul-Americano A seleção brasileira feminina de basquete massacrou o Chile na segunda rodada do sul-americano de basquete, que está sendo disputado no Paraguai. Venceu por fáceis 112 a 47 e garantiu vaga na semifinal do torneio, sexta-feira. A cestinha do jogo foi a pivô Kelly, com 20 pontos. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, às 20h30, para enfrentar a Venezuela, ainda pela primeira fase. O sul-americano serve de preparação para o Campeonato Mundial, que será disputado em setembro, no Brasil.