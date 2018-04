Seleção de basquete bate Argentina em torneio amistoso

O destaque da vitória brasileira foi o ala/armador Leandrinho, do Phoenix Suns, com 18 pontos e sete rebotes, enquanto o pivô Tiago Splitter ajudou com 14 pontos e nove rebotes. Pelo lado argentino, o melhor foi o ala/pivô Luis Scola, do Houston Rockets, com 28 pontos e seis rebotes.

Sem contar com o ala/armador Manu Ginóbili, que se recupera de lesão nos dois tornozelos, e que o deixou de fora de boa parte da última temporada da NBA pelo San Antonio Spurs, a Argentina foi resistente ao jogo brasileiro apenas no primeiro quarto.

No segundo, a boa marcação brasileira ditou o ritmo e, com rápidos contra-ataques, o Brasil fechou o primeiro tempo vencendo por sete pontos. Depois, o time argentino testou diversas formações, assim como o brasileiro, que venceu os dois últimos quartos por diferença de 12 pontos.

Apesar do ótimo aproveitamento nos arremessos do perímetro (46%) e dos três pontos (33%, com 15 tentativas), a seleção brasileira ainda mostra uma velha deficiência: os lances livres. Foram 36 tentativas para 24 acertos, com um aproveitamento de 67%.

Agora, o Brasil enfrenta na sequência da Tuto Marchand a seleção da casa, Porto Rico, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).