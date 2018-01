Seleção de basquete chega confiante A seleção brasileira masculina de basquete desembarcou na manhã desta terça-feira em São Paulo, depois de ter conquistado o título da Copa América, domingo, na República Dominicana. O grande ausente foi ala/armador Marcelinho, eleito o melhor jogador do torneio, que seguiu direto para os Estados Unidos, onde fará testes no Cleveland Cavaliers, da NBA. A conquista da Copa América encheu de confiança o grupo comandado pelo técnico Lula Ferreira. Mesmo porque, o Brasil conseguiu seu principal objetivo na República Dominicana: uma vaga no Mundial do Japão, que acontece no ano que vem. ?Esse foi meu primeiro título com a seleção e estou muito contente com o trabalho?, disse o armador Leandrinho, um dos destaques do time no torneio. Mas, para Lula Ferreira, esse foi apenas o primeiro passo para o objetivo maior: levar o basquete masculino brasileiro de volta a uma Olimpíada. ?Todo o trabalho é para conseguir a vaga nos Jogos de Pequim, em 2008?, admitiu o técnico, lembrando que o Pré-Olímpico acontecerá em 2007.