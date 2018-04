Seleção de basquete conta com novatos para a Copa América

Preparando-se para a disputa da Copa América, a seleção brasileira masculina de basquete conta com cinco novatos para conseguir sua vaga ao Mundial, que acontecerá em 2010, na Turquia.

O armador Duda Machado, os escoltas Diego Pinheiro e Jonathan Tavernari, o ala/pivô Olivinha e o pivô João Paulo Batista estão preparados para ajudar o grupo do técnico Moncho Monsalve. "É um aprendizado para toda a minha vida jogar com os melhores atletas brasileiros. Vim para aprender e absorver os ensinamentos, especialmente com os jogadores que atuam na minha posição [Alex Garcia, Leandrinho e Marcelinho Machado]", disse Jonathan Tavernari que, com 22 anos, é o caçula da seleção.

Já o pernambucano João Paulo Batista já tem certa experiência na seleção, pois participou do grupo medalhista de ouro no Pan de 2007, além do pré-olímpico da Grécia, no ano passado, quando o Brasil não conquistou sua vaga para Pequim. "Não importa o tempo que estarei na quadra, se um, dois ou 30 minutos. Sempre que estiver lá vou dar o meu máximo para ajudar o Brasil a conquistar a vitória. Esse ano, tenho como companheiros de garrafão o Anderson e o Splitter, que são dois excelentes jogadores e estou sempre aprendendo com eles"

A participação da seleção brasileira começa no dia 26 diante da República Dominicana, às 17 horas (de Brasília) em San Juan, Porto Rico. Os quatro primeiros colocados garantem vaga no Mundial.