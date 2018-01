Seleção de basquete derrota México em amistoso na Argentina

Em preparação para a Copa América, que tem status de Pré-Olímpico, a seleção brasileira masculina de basquete venceu o México por 72 a 59, na noite desta sexta-feira, em amistoso disputado em Buenos Aires. Com a vitória no Estádio de Tecnópolis, os brasileiros foram à final do Torneio das Quatro Nações.

Os destaques da partida foram o pivô Augusto Lima, cestinha, com 17 pontos - anotou ainda quatro rebotes e duas assistências - e o ala Marquinhos, responsável por 15 pontos, quatro rebotes e três assistências. "Novamente a defesa foi o ponto forte do time, sempre agredindo bem o jogador que está com a bola e isso vem dando resultado", comentou Marquinhos.

Na decisão do título do torneio amistoso, o time comandado pelo técnico Rubén Magnano vai enfrentar a Argentina. Os anfitriões bateram a Venezuela por 81 a 53, assegurando novo confronto com o Brasil, como aconteceu no Super Desafio disputado em Brasília, há uma semana - os brasileiros venceram por 67 a 61.

A final está marcada para as 21 horas deste sábado. Antes, às 18h30, México e Venezuela disputam o terceiro lugar. Depois de competir na Argentina, o Brasil disputará outro torneio amistoso, a Copa Tuto Marchand, em Porto Rico, entre os dias 23 e 27. A Copa América, Pré-Olímpico a ser disputado no México, acontecerá entre 31 de agosto e 12 de setembro. O Brasil já tem vaga garantida nos Jogos do Rio.