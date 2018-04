Seleção de basquete é bicampeã de torneio preparatório

A seleção brasileira masculina de basquete venceu o Canadá por 87 a 69 na noite desta quinta-feira, em San Juan, em Porto Rico, e conquistou o bicampeonato da Copa Tuto Marchand, que serve de preparação para Copa América, que começa no dia 26, e que dará aos quatro primeiros colocados vagas ao Mundial da categoria, em 2010, na Turquia.

Veja também:

Jogadores comemoram evolução da seleção

A participação da seleção no torneio anima a todos. Foram três boas vitórias com variações nas jogadas de ataque, com mais infiltrações, e uma defesa mais sólida, deixando de lado a ansiedade que minou a equipe nas últimas competições, principalmente no Mundial de 2006. Agora, a missão é ficar entre os quatro da Copa América e, no Mundial, buscar sua vaga às Olimpíadas de 2012, em Londres, o que não acontece desde 96, em Atlanta.

O destaque da partida desta vez foi Leandrinho, com 27 pontos, além de aproveitamento de 75% nos arremessos de três pontos. Já Tiago Splitter terminou com 16 pontos e oito rebotes. Varejão, destaque da vitória sobre Porto Rico, teve atuação mais discreta, com 10 pontos e oito rebotes. Na partida, a seleção brasileira obteve ótimo aproveitamento nos arremessos, de 57%, mas novamente falhou nos lances livres, com 61%, o que é preocupante para a disputa da Copa América.

Agora, a seleção brasileira tem cinco dias para se preparar para sua estreia na Copa América, que acontece no dia 26 deste mês diante da rival República Dominicana. As duas seleções fazem parte do Grupo B, juntamente com Panamá, Venezuela e Argentina.