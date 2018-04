Seleção de basquete encara México e República Dominicana em Pré-Olímpico

O Grupo B terá Argentina, Porto Rico, Venezuela, Cuba e Canadá. A ordem dos jogos e as datas ainda serão definidas pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). Na primeira fase do pré-olímpico as seleções se enfrentam dentro dos grupos. As quatro melhores de cada chave avançam e se juntam em grupo único, quando encaram apenas os adversários que integraram a outra chave da primeira fase.

Os quatro melhores times garantem vaga nas semifinais, que vão definir os finalistas, aqueles que também se classificarão para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. O terceiro, quarto e quinto colocados disputam o Pré-Olímpico Mundial. Os Estados Unidos já estão assegurados no Rio-2016 porque são os atuais campeões mundiais.

A seleção brasileira, no entanto, ainda não sabe se brigará pela vaga no pré-olímpico. A equipe ainda aguarda convite da Fiba para entrar direto na Olimpíada, sem precisar passar pelos torneios eliminatórios. Se não entrar como convidado, o Brasil terá que buscar a vaga no pré-olímpico.

Apesar da espera pelo convite, o técnico Rubén Magnano já foca suas atenções na disputa do torneio. "A fórmula de disputa do Pré-Olímpico é muito democrática, pois uma equipe enfrenta todos os demais adversários. Para início de competição, acho que o Brasil está num bom grupo. Mas eu tenho de me preocupar é com a minha equipe e não com as demais", declarou.