Seleção de basquete fica perto do bi de torneio preparatório

A seleção masculina de basquete venceu Porto Rico por 80 a 70 na noite desta quarta-feira, em San Juan, Porto Rico, em partida válida pelo Torneio Tuto Marchand, que serve de preparação para a Copa América, que começa no dia 26, e dará aos quatro primeiros colocados vagas ao Mundial de 2010, na Turquia.

Veja também:

Seleção de basquete arrasa Argentina em torneio preparatório

Agora, o Brasil encara o Canadá nesta quinta-feira, às 19 horas (horário de Brasília) para conquistar o título com a vitória, assim como acontecera na primeira edição, em 2007, quando venceu o rival canadense por 74 a 61. Porto Rico e Argentina fazem o outro jogo do grupo, às 21h30.

Encontrando mais dificuldades que na partida contra a Argentina, o Brasil precisou jogar mais com seus pivôs para vencer a marcação porto-riquenha. Com isso, Anderson Varejão se destacou com um double-double, com 27 pontos e 12 rebotes. Apesar disso, o jogador do Cleveland Cavaliers teve aproveitamento pífio de 44% dos arremessos livres (7 de 16 assistências). Outro destaque foi Tiago Splitter, com 15 pontos e cinco rebotes. Leandrinho terminou com 17 pontos. Pelo lado de Porto Rico, Ricardo Sanchez Rosa anotou 12 pontos.

"Começamos muito bem a partida. Abrimos uma vantagem de nove a zero e estivemos sempre na frente até fechar em 23 a 17. No segundo quarto, eles voltaram melhor, reagiram, mas mesmo assim fomos para o intervalo na frente", comentou Varejão, que completou. "Na etapa final, a partida seguiu equilibrada. Tivemos tranquilidade quando eles fizeram 47 a 46, não permitindo que Porto Rico abrisse vantagem. No último quarto, imprimimos nosso ritmo e chegamos a segunda vitória na competição".

DECISÃO

Para o jogo decisivo contra o Canadá, nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), Leandrinho acha que a seleção brasileira deve ter nível semelhante de jogo. "Contra o Canadá precisamos manter a mesma postura para ganhar e conquistar o título. Estamos no caminho certo e o grupo está mais confiante a cada jogo", disse o ala/armador citando os canadenses, que venceram Argentina por 86 a 72, também nesta quarta-feira.

Antes, pela primeira rodada, o Canadá havia perdido para Porto Rico por 60 a 55. Por isso, caso o time brasileiro perca para os canadenses, eles ainda terão chance de título, assim como os donos da casa. Desta forma, Canadá, Porto Rico e Brasil terminariam a competição com duas vitórias, levando a decisão para os critérios de desempate. A Argentina, que encerra sua participação contra os porto-riquenhos, às 21h30 desta quinta, apenas cumpre tabela. (com AE)