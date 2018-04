Seleção de basquete inicia busca por vaga no Mundial de 2010

Divulgação/CBB

Moncho Monsalve (centro) conversa com o grupo da seleção brasileira; objetivo é o Mundial de 2010

SÃO PAULO - Chegou a hora de colocar em prática o plano do técnico Moncho Monsalve. O duelo contra a República Dominicana, estreia da seleção brasileira na Copa América, em Porto Rico, será o primeiro passo rumo à classificação para o Mundial da Turquia, no ano que vem. O jogo será às 17h (horário de Brasília).

O torneio terá dez seleções brigando por quatro lugares entre as 24 que jogarão o Mundial. Os Estados Unidos, atuais campeões olímpicos, e a Turquia, o país-sede, já estão garantidos.

Tabela da Copa América Fase de classificação - 26/8 14h30 - Ilhas Virgens x Uruguai 17 horas - República Dominicana x Brasil 19h30 - Venezuela x Argentina 22 horas - México x Porto Rico Fase de classificação- 27/8 14h30 - Panamá x República Dominicana 17 horas - Canadá x México 19h30 - Brasil x Venezuela 22 horas - Porto Rico x Ilhas Virgens Fase de classificação - 28/8 14h30 - Argentina x Brasil 17 horas - Ilhas Virgens x Canadá 19h30 - Venezuela x Panamá 22 horas - Uruguai x Porto Rico Fase de classificação - 29/8 14h30 - México x Ilhas Virgens 17 horas - Canadá x Uruguai 19h30 - República Dominicana x Venezuela 22 horas - Panamá x Argentina Fase de classificação - 30/8 14h30 - Uruguai x México 17 horas - Brasil x Panamá 19h30 - Argentina x República Dominicana 22 horas - Porto Rico x Canadá Fase de classificação - 1/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 3.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 1.º do Grupo B Fase de classificação - 2/9 14h30 - 3.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 4.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 1.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 2.º do Grupo B x 4.º do Grupo A Fase de classificação - 3/9 14h30 - 1.º do Grupo A x 2.º do Grupo B 17 horas - 2.º do Grupo A x 1.º do Grupo B 19h30 - 3.º do Grupo A x 4.º do Grupo B 22 horas - 4.º do Grupo A x 3.º do Grupo B Fase de classificação - 4/9 14h30 - 1.º do Grupo B x 1.º do Grupo A 17 horas - 2.º do Grupo B x 2.º do Grupo A 19h30 - 3.º do Grupo B x 3.º do Grupo A 22 horas - 4.º do Grupo B x 4.º do Grupo A Semifinal e final - 5 e 6/9 19h30 - 2.º classificado x 3.º classificado 22 horas - 1.º classificado x 4.º classificado -- 3.º lugar - 19h30 - Perdedor do 1.º x Perdedor do 2.º FINAL - 22 horas - Ganhador do 1.º x Ganhador do 2.º

Ao contrário de torneios anteriores, desta vez o Brasil terá quase todos os seus melhores jogadores. Com exceção de Nenê, contundido, os atletas da NBA estão no time: Leandrinho Barbosa (Phoenix Suns) e Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers).

Mas o técnico espanhol, que falhou ao tentar levar o Brasil ao Jogos Olímpicos de Pequim, sabe que não pode contar apenas com as "estrelas" para obter a vaga no Mundial. Ele juntou a força dos jogadores da NBA com a experiência de atletas como Marcelinho Machado e a técnica dos que atuam na Europa, como Tiago Splitter, Guilherme Giovanonni e João Paulo Batista.

A preparação da seleção começou no início deste mês, com treinos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os atletas não veem a hora de começar o torneio. "A vontade é que a bola suba logo. O Brasil está pronto para o que der e vier", diz o pivô Tiago Splitter, do Baskonia Caja Laboral-ESP.

Antes de ir a Porto Rico, Moncho promoveu um longo processo de testes para chegar aos 12 nomes que foram a Porto Rico. As caras novas da seleção na Copa América são Duda, Diego Pinheiro, Jonathan Tavernari, Olivinha e JP Batista.

"É um aprendizado para toda a minha vida jogar com os melhores brasileiros. Vim para aprender, sobretudo com os jogadores que atuam na minha posição [Alex Garcia, Leandrinho e Marcelinho Machado]", contou Jonathan, que, com 22 anos, é o caçula da equipe.

O ala/pivô Anderson Varejão, que marcou 27 pontos na vitória sobre Porto Rico (80 a 70) pela Copa Tuto Marchand, na semana passada, está empolgado com a chance de ir ao Mundial. "Finalmente nós conseguimos colocar todo mundo junto para jogar o torneio classificatório", comenta. "Acho que nossa equipe está focada, porque treinamos bem e temos tudo para ficarmos com a vaga no Mundial."

REGULAMENTO

Os dez participantes da Copa América foram divididos em dois grupos: A (Porto Rico, México, Ilhas Virgens, Uruguai e Canadá) e B (Brasil, Argentina, República Dominicana, Panamá e Venezuela). Os quatro primeiros de cada chave irão à segunda etapa , em que jogarão contra as equipes classificadas do outro grupo. Os quatro melhores da segunda fase irão às semifinais e já estarão classificados para o Mundial. Os vencedores das semifinais disputarão a final.

RIVAL PERIGOSO

O Brasil é considerado um dos favoritos para seguir rumo ao Mundial, em companhia de Argentina, Porto Rico e da República Dominicana, o adversário de hoje. A equipe dominicana não consegue se classificar para o torneio desde 1978, jejum que deve ser interrompido ano que vem, afirma Moncho Monsalve. "É um time de muito talento e tem tudo para voltar a disputar o Mundial."

Do outro lado da quadra, estarão três atletas que jogam na NBA: Al Horford, ala-pivô do Atlanta Hawks; Charlie Villanueva, ala/pivô do Detroit Pistons, e Francisco García, ala do Sacramento Kings. O técnico do Brasil também destaca seu companheiro de banco, Julio Toro, que por muitos anos comandou a seleção de Porto Rico, tradicional carrasco brasileiro.

"Com um dos melhores técnicos em atividade no mundo e tantos talentos individuais, [os dominicanos] tornam-se adversários muito perigosos." O histórico de encontros, contudo, é totalmente favorável ao País. Em nove jogos por competições oficiais, foram oito vitórias brasileiras e uma dominicana.

Texto modificado às 10h53 para correção de informação