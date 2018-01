Seleção de basquete irá encarar maratona A seleção brasileira feminina de basquete, dirigida por Antônio Carlos Barbosa, embarca na manhã desta quarta-feira para o Equador, onde disputa, a partir de domingo, na cidade de Lojas, o 28º Campeonato Sul-Americano. A viagem foi antecipada para quatro dias antes da estréia para que as jogadoras tenham um período de adaptação à altitude, já que Lojas está localizada a cerca de 2.300 metros acima do nível do mar. "Em condições normais, viajaríamos com dois dias de antecedência em relação ao primeiro jogo", explicou Antônio Carlos Barbosa. Para o treinador, a altitude influencia um pouco no desempenho, mas é possível administrar esse problema sem prejuízos. Na cidade equatoriana, a delegação brasileira só chegará às 6 horas de quinta-feira. A viagem será cansativa, passando por Bogotá, na Colômbia, e chegando a Guayaquil, no Equador, por via aérea. Dali, a equipe seguirá de ônibus para Lojas. E o Brasil já tem treino programado para quinta-feira mesmo. O adversário mais difícil no Sul-Americano será a Argentina, avisaram Antônio Carlos Barbosa e as jogadoras. "Em 2001, no Peru, quase perdemos o campeonato, pois ganhamos das argentinas por um ponto na fase de classificação e três na decisão", lembrou o treinador. Barbosa também cita que a Argentina eliminou o Canadá do Campeonato Mundial e, já na China, venceu Japão e Lituânia, mostrando que houve evolução técnica nos últimos anos. Enquanto o principal adversário no Sul-Americano manteve a sua base, a equipe brasileira sofreu muitas alterações. Barbosa já definiu o time para a estréia, no domingo, contra o Chile. O quinteto, formado por Adrianinha, Micaela, Lilian, Kelly e Cíntia Tuiú, tem como base o time de Americana, que se tornou recentemente o campeão paulista - só Kelly não joga na equipe paulista. "Coincidentemente, Americana mostrou que foi superior e não perdeu nenhum jogo após as chegadas de Adrianinha e Cíntia Tuiú", justificou o treinador da seleção. O Brasil poderá conquistar o 19º título em 28 competições, mas a meta será mesmo os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, e principalmente o Pré-Olímpico do México, em setembro, quando estará em disputa apenas uma vaga para a Olimpíada de Atenas, em 2004. No Sul-Americano, o time brasileiro enfrentará ainda a Venezuela (segunda-feira), Peru (dia 24), Argentina (25) e Equador (26). A decisão será no dia 27.