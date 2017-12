Seleção de basquete já tem 9 atletas O ala Cambraia, do Uberlândia, foi o único jogador que a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) conseguiu para completar a seleção brasileira no Goodwill Games. Cambraia viaja amanhã para Brisbane, na Austrália. O Brasil seguiu para o torneio com apenas 8 dos 12 jogadores que estavam inscritos, sem nenhum lateral. Mesmo com a chegada de Cambraia, um ala que não está defendendo seu clube em torneios nem está contundido, Hélio Rubens terá de improvisar armadores e pivôs na lateral durante a competição, a partir de segunda-feira.