Seleção de basquete não terá Leila no Pan O técnico Antônio Carlos Barbosa já definiu as jogadoras que irão defender a seleção brasileira feminina de basquete nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, a partir do dia 2 de agosto. Segundo ele, as atletas convocadas para a série de amistosos contra a Rússia vão participar da competição. A única exceção é a pivô Leila, que não jogará na República Dominicana. "Ela (Leila) não está em condições de disputar o Pan. A cirurgia sofrida no joelho a deixou quatro anos longe do basquete e temos que ter cuidado neste retorno", explicou Barbosa, adiantando que conta com a jogadora no Pré-Olímpico, torneio que terá início no dia 24 de setembro. Além de Leila, a seleção não contará com as presenças de Helen e Janeth, já que ambas estão atuando na WNBA, a liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos. "No Pré-Olímpico, com certeza elas estarão no elenco", revelou Barbosa. Para o jogo de quinta-feira, mais uma vez no Rio, o treinador vai manter o time que venceu a Rússia no amistoso do último domingo. O objetivo de Barbosa é o de melhorar o entrosamento das jogadoras para a disputa do Pan. "Tenho que manter a base para acertar a parte tática", justificou o técnico. Depois deste compromisso, Brasil e Rússia voltam a se enfrentar na sexta-feira, agora em São Paulo, encerrando a fase de preparação para o Pan.