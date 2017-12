Seleção de basquete recorre a jogadoras da A2 do Paulista para evento-teste O momento do basquete feminino brasileiro é tão ruim que a seleção que vai disputar o evento-teste dos Jogos Olímpicos do Rio vai contar com duas jogadoras de clubes da Série A2 do Campeonato Paulista. Afinal, apenas seis equipes jogam a Liga de Basquete Feminino (LBF) e cinco delas estão boicotando a convocação. O próprio Campeonato Paulista, estadual mais forte do País, contou em 2015 com só quatro times, sendo três da LBF e o São Bernardo, que é da A2 e jogou para permitir que o estadual fosse realizado por oito dias.