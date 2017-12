Seleção de basquete se reúne em São Paulo As 17 jogadoras convocadas pelo técnico Antônio Carlos Barbosa para a seleção brasileira feminina de basquete apresentam-se nesta segunda-feira à noite, em São Paulo, para iniciar a preparação para a Olimpíada de Atenas, em agosto. Nesta terça-feira, as jogadoras realizam exames fisiológicos. Depois na quarta, passam por exames físicos na Escola de Educação Física da USP. Na outra segunda-feira, as atletas iniciam os treinos, também em São Paulo. A ala Micaela, que rompeu o tendão de Aquiles, passará por uma avaliação médica mais detalhada. Das 17 jogadoras convocadas, o técnico Barbosa irá cortar cinco até a disputa da Olimpíada.