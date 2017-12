Seleção de basquete sofre desfalques Os alas Rogério e Jeferson estão fora da seleção brasileira masculina de basquete que disputará, este mês, o Torneio Super Four da Argentina e a Copa América de Neuquén. Rogério apresenta inchaço no joelho direito, enquanto Jeferson fraturou um dedo da mão direita. O técnico Hélio Rubens também não sabe se poderá contar com o pivô Sandro Varejão, que se recupera de uma tendinite. A escalação do time só deve ser definida terça-feira.