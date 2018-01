Seleção de basquete vence a Espanha e fatura quadrangular A seleção brasileira feminina de basquete venceu a Espanha por 84 a 66, neste sábado pela manhã, em Guarulhos, e ficou com o título da Copa Eletrobrás, torneio preparatório para o Campeonato Mundial, que começa na próxima terça-feira, em São Paulo e Barueri. A cestinha do jogo foi a pivô Alessandra, autora de 28 pontos e cinco rebotes. Janeth também foi destaque, com 15 pontos e nada menos que 11 rebotes. O Brasil venceu os três jogos do torneio, que também contou com a participação da China (3.º lugar) e do Canadá (4.º). A Espanha, curiosamente, será a terceira adversária da seleção no Mundial. A estréia será contra a Argentina, às 15h15 de terça, no Ginásio do Ibirapuera.