Seleção de Lula aposta na juventude Em sua primeira convocação na seleção brasileira masculina de basquete, Lula decidiu apostar na juventude e deixou alguns veteranos fora da lista. O treinador chamou 29 jogadores, já montando um grupo de trabalho para todos os campeonatos que o Brasil terá em 2003 e com destaque para Nenê, grande nome do País na atualidade e que atua na NBA. O mais velho do elenco é Demétrius, que tem 29 anos - a média é 22 anos. Do time que disputou o Mundial de Indianápolis, no ano passado, os mais experientes - Rogério, de 31 anos, Vanderlei, de 30, e Sandro Varejão, também com 30 - não foram convocados. "Não é uma questão de idade, mas entre dois jogadores do mesmo nível técnico a preferência será pelo mais jovem. É natural a continuidade do processo de renovação", explicou Lula, que na quarta-feira viaja para um estágio em Denver, nos Estados Unidos, com o time de Nenê na NBA. Além de não convocar os veteranos, Lula apresentou algumas novidades em sua primeira lista: Fúlvio, Nezinho, Dedé, Jefferson William, Marcus Vinicius, Olivinha, André Bambu, Lucas Daniel, Murilo e Adriano. ?Esses 29 atletas formam um grupo jovem mas experiente e com status de seleção?, afirmou o treinador. O grupo de 29 jogadores (8 armadores, 9 alas e 12 pivôs) irá realizar exames médicos e físicos nos dia 25 de março e 1º de abril, em São Paulo. Nesta temporada, o Brasil terá três compromissos oficiais. O Campeonato Sul-Americano, julho no Uruguai, os Jogos Pan-Americanos, agosto na República Dominicana, e o mais importante de todos, o Torneio Pré-Olímpico, que acontece no final de agosto, em Porto Rico, e classificará três seleções para a Olimpíada de Atenas, em 2004. Confira os 29 convocados para a seleção: Adriano ? Pivô ? 20 anos ? 2,08m ? Uniara/Araraquara (SP) Alex ? Ala ? 22 anos ? 1,90m ? COC/Ribeirão Preto (SP) Alexandre (Olivinha) ? Ala/Pivô ? 19 anos ? 2,02m ? Flamengo/Petrobras (RJ) Alírio ? Pivô ? 25 anos ? 2,08m ? Mogi/UBC/D´ávo (SP) Anderson Varejão ? Pivô ? 20 anos ? 2,09m ? Barcelona (Espanha) André Bambu ? Pivô ? 23 anos ? 2,05m ? Uniara/Araraquara (SP) Arnaldinho ? Armador ? 24 anos ? 1,87m ? Uniara/Araraquara (SP) Dedé ? Ala/Armador ? 26 anos ? 2,00m ? Mogi/UBC/D´ávo (SP) Demétrius ? Armador ? 29 anos ? 1,94m ? Universo/Minas (MG) Estevam ? Pivô ? 24 anos ? 2,11m ? Unit/Uberlândia (MG) Fúlvio ? Armador ? 21 anos ? 1,85m ? Mogi/UBC/D´ávo (SP) Guilherme ? Ala ? 22 anos ? 2,01m ? Rimini Cribs (Itália) Helinho ? Armador ? 27 anos ? 1,86m ? Franca Basquete (SP) Jefferson Sobral ? Ala ? 22 anos ? 2,02m ? Bauru Basquete (SP) Jefferson William ? Ala ? 19 anos ? 2,07m ? Unopar/Londrina/Aguativa (PR) Leandrinho ? Armador ? 20 anos ? 1,92m ? Bauru Basquete (SP) Lucas Daniel ? Pivô ? 19 anos ? 2,06m ? Franca Basquete (SP) Luis Fernando ? Pivô ? 25 anos ? 2,10m ? Universo/Minas (MG) Manteiguinha ? Armador ? 21 anos ? 1,92m ? Vasco da Gama (RJ) Marcelinho ? Ala/Armador ? 27 anos ? 2,01m - Rimini Cribs (Itália) Marcus Vinicius ? Ala/Pivô ? 18 anos ? 2,05m ? Scavolini Pesaro (Itália) Murilo ? Pivô ? 19 anos ? 2,07m ? Bauru Basquete (SP) Nenê ? Pivô ? 20 anos ? 2,10m ? Denver Nuggets (Estados Unidos) Nezinho ? Armador ? 22 anos ? 1,85m ? COC/Ribeirão Preto (SP) Paulão ? Pivô ? 23 anos ? 2,10m ? Winner/Limeira (SP) Renato ? Ala ? 24 anos ? 2,03m ? COC/Ribeirão Preto (SP) Tiagão ? Pivô ? 21 anos ? 2,01m ? COC/Ribeirão Preto (SP) Tiago Splitter ? Ala/Pivô ? 18 anos ? 2,11m ? Basket Bilbao (Espanha) Valtinho ? Armador ? 26 anos ? 1,86m ? Unit/Uberlândia (MG)