Seleção define as jogadoras para o Sul-americano de basquete

O técnico Paulo Bassul definiu nesta sexta-feira as 12 jogadoras convocadas para a disputa do 31.º Campeonato sul-americano de basquete, no Equador, disputado entre 24 e 29 de maio. As atletas convocadas são: Chuca, Claudinha, Ega, Franciele, Karen, Karina, Karla, Jaqueline, Mamá, Micaela, Natália e Tatiana. Na estréia da competição, as brasileiras enfrentam as donas da casa, depois Colômbia, Argentina, Venezuela e Chile. Os dois primeiros colocados disputam o título no dia 29. As brasileiras buscam o 22º título e o 12º consecutivo invicto. O Brasil não perde uma partida desde o Sul-Americano de 1986, acumulando 57 vitórias seguidas. O técnico Paulo Bassul explicou que esse grupo é uma mescla de "jogadoras de consistência, com bagagem internacional, e outras recém-chegadas". Para o treinador, a competição servirá também para que as mais jovens ganhem experiência na seleção. "Essas atletas mais novas já mostraram do que são capazes no treino contra o Chile. A competição em Loja terá dois objetivos: dar maturidade para as mais jovens e preparar as jogadoras que vão para o Pré-Olímpico", afirmou. Neste sábado, 17, no ginásio do Botafogo, no Rio de Janeiro, a seleção brasileira faz seu último treino no país antes de viajar para o Sul-Americano e o Torneio Pré-Olímpico Mundial da Espanha (9 a 15 de junho). Na terça-feira (dia 20), às 8h30 de Brasília, a delegação embarca para o Equador no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.