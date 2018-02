Seleção do Leste vence jogo das estrelas da NBA Com uma fantástica atuação de LeBron James, apoiado pelas estrelas do Detroit Pistons - Chauncey Billups, Rasheed Wallace, Ben Wallace e Richard Hamilton -, a seleção do Leste venceu na madrugada desta segunda-feira (horário de brasília) o All-Star Game da NBA, disputado em Houston, no Texas, por 122 a 120, em jogo decidido nos últimos segundos. A seleção do Oeste foi para o intervalo com uma vantagem de 70 a 53 e a vitória parecia assegurada. Mas, a partir do terceiro período brilhou a estrela de LeBron James, eleito melhor jogador da partida, autor de 29 pontos. Os quatro jogadores do Pistons - melhor equipe da NBA atualmente -, que estavam na reserva, ajudaram a mudar o jogo para o Leste, que chegou a estar com uma vantagem de dez pontos no quarto e último período. Perto do final, o Oeste reagiu com duas cestas de Kobe Bryant que igualaram o jogo em 118. A quinze segundos do encerramento da partida, Wade, aproveitando o rebote após um arremesso de Iverson colocou o Leste novamente em vantagem. Nos instantes finais, McGrady desperdiçou o arremesso que levaria o jogo à prorrogação. No rebote, Bryant perdeu a bola e o jogo. "Foi mais impressionante do que a gente podia imaginar. Afinal, estávamos com uma desvantagem de 21 pontos e viramos o jogo", comentou LeBron James. "Chamei os rapazes no intervalo e basicamente disse a eles que não estávamos sendo muito competitivos", resumiu o técnico da seleção do Leste, Flip Saunders, do Pistons.