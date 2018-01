Seleção dos EUA de basquete supera a China com facilidade As estrelas da equipe dos Estados Unidos de basquete não tiveram dificuldades para superar a China por 119 a 73, em amistoso realizado nesta segunda-feira, em Guangzhou. O confronto serviu de preparação para as duas equipes para a disputa do Mundial do Japão, que começa no dia 19 deste mês. O cestinha da partida foi o ala LeBron James, companheiro do brasileiro Varejão no Cleveland Cavaliers. Ele marcou 23 pontos, cinco a mais que o ala Carmelo Anthony, do Denver Nuggets. O destaque da equipe chinesa, que não pode contar com o pivô Yao Ming e o veterano Wang Zhizhi, lesionados, foi Du Feng, com 18 pontos. Em seu primeiro teste, na semana passada, os Estados Unidos já haviam superado a seleção de Porto Rico por 114 a 69. A equipe comandada pelo treinador Mike Krzyzewski volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o Brasil, também em Guangzhou. Depois de enfrentar as estrelas da NBA, a seleção brasileira participará da Copa Boris Stankovic. O time de Lula Ferreira vai enfrentar a Alemanha (dia 12) e a China (13), em Nanjing, pelo Grupo B do torneio. A estréia no Mundial do Japão acontece no dia 19, diante da Austrália, em Hamamatsu, pelo Grupo C - Grécia, Lituânia, Catar e Turquia completam a chave.