Seleção dos novatos perde na NBA O All-Star Weekend da NBA começou na noite de sexta-feira, em Denver, com o duelo festivo entre os novatos e os jogadores que já estão no segundo ano na liga norte-americana de basquete. Os ?veteranos? levaram a melhor e venceram por 133 a 106. E, neste domingo, acontece o Jogo das Estrelas, que reúne os principais astros do campeonato. O destaque do jogo de sexta-feira foi Carmelo Anthony, companheiro do brasileiro Nenê no Denver Nuggets, que marcou 31 pontos e foi decisivo na vitória do time do segundo ano. LeBron James, do Cleveland Cavaliers, contribuiu com outros 20 pontos. Mas a grande festa da NBA acontece mesmo neste domingo, quando as seleções de cada conferência se enfrentam. Pelo lado Leste, os titulares são Allen Iverson, Vince Carter, Grant Hill, LeBron James e Shaquille O?Neal. E no time do Oeste, jogam Kobe Bryant (Steve Nash), Tracy Mcgrady, Tim Duncan, Kevin Garnett e Yao Ming.