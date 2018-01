Seleção enaltece campanha no Mundial Apesar de ter conseguido seu pior resultado nos últimos 10 anos, ao ficar em 7º lugar no Mundial disputado na China, a seleção brasileira de basquete feminino acredita ter feito uma boa campanha na competição. Para o técnico Antônio Carlos Barbosa, a posição não refletiu o desempenho do time. "O Brasil mostrou que tinha condições de brigar por uma medalha." Na decisão do 7º lugar, na madrugada de quarta-feira, a seleção brasileira derrotou a França por 74 a 65. Ao todo, conseguiu seis vitórias e três derrotas, sendo duas delas por apenas um ponto: para a Coréia do Sul, nas quartas-de-final, e para a China, na disputa pela 5ª colocação. Das seis vitórias brasileiras, uma foi sobre a Austrália (medalha de bronze), a outra contra a campeã européia (França) e a terceira diante da campeã asiática (China). "Sofremos três derrotas, duas por um ponto. A classificação foi decidida no detalhe. Somente Estados Unidos, invictos, Rússia e Austrália, com duas derrotas, tiveram campanha melhor que a nossa", avaliou o treinador do Brasil. "Jogamos de igual para igual com todas as equipes, com exceção da Espanha, que nos venceu por dez pontos. Com certeza, os desfalques quebraram a estrutura do time. O sétimo lugar não tira os nossos méritos e a brilhante campanha", afirmou a armadora titular Helen, que se contundiu durante o Mundial e desfalcou o Brasil, assim como Micaela - foi dispensada antes do início do torneio, também por contusão.. A pivô Alessandra foi a melhor jogadora do Brasil no Mundial, conforme comprovam as estatísticas. A jogadora de 28 anos e 2 metros esteve 252 minutos em quadra, fez 146 pontos, pegou 73 rebotes e deu 34 tocos.