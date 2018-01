Seleção estréia amanhã na Espanha Ainda na fase de preparação para o Pré-Olímpico do México, que começa dia 17, a seleção brasileira feminina de basquete volta a jogar nesta quinta-feira, na estréia do Torneio Internacional de Caceres, Espanha. O confronto do Brasil será contra Sérvia e Montenegro, numa competição que também reúne espanholas e ucranianas. O técnico Antônio Carlos Barbosa já definiu a equipe titular. Será a mesma que conquistou, invicta, o título do Torneio de Noginski, Rússia, no último domingo. São elas: Adrianinha, Iziane, Micaela, Cintia Tuiú e Alessandra. Em Caceres, o Brasil ainda jogará com a Espanha, na sexta-feira, e contra a Ucrânia, no sábado. Depois do torneio na Espanha, a seleção volta ao Brasil, onde treina no Rio de Janeiro até o dia 14, quando embarca para a cidade de Culiacán, no México. Na disputa do Pré-Olímpico, apenas a campeã garante vaga nos Jogos de Atenas, em 2004.