Seleção feminina de basquete atropela Taipé em amistoso A seleção brasileira feminina de basquete venceu com facilidade Taipé por 108 a 59, em amistoso disputado na noite desta terça-feira no Ginásio do Paulistano, em São Paulo. As cestinhas do jogo foram as pivôs Alessandra e Érika, com 16 pontos cada. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, contra o Canadá, na estréia de um quadrangular em Guarulhos que também contará com China e Espanha. A seleção se prepara para o Campeonato Mundial, que será disputado a partir da próxima semana, em São Paulo e em Barueri. O Brasil estréia na segunda-feira, dia 12, no Ginásio do Ibirapuera, contra a Argentina. Os outros adversários na primeira fase serão Coréia do Sul e Espanha. Nesta quarta-feira, o técnico Antônio Carlos Barbosa definirá o último corte no grupo do Brasil que treina em São Paulo ? Ega ou Mamá poderão deixar o time.