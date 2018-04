Seleção feminina de basquete bate Canadá em amistoso

Em preparação para a Copa América Feminina de Basquete, a seleção brasileira voltou a vencer o Canadá em um amistoso. Em Cuiabá, onde será disputado o torneio que também será classificatório para o Mundial, o Brasil venceu o confronto por 67 a 45, na noite deste sábado.

Adrianinha, com 15 pontos, e Micaela, com 13, foram os principais destaques do triunfo brasileiro. Kelly, que começou a partida no banco de reservas também teve atuação destacada. Ela dominou o garrafão e conseguiu 11 rebotes.

Assim como o primeiro confronto, vencido pelo Brasil por 69 a 68, o duelo começou muito equilibrado, mas a equipe do técnico Paulo Bassul esteve quase sempre à frente do placar. O primeiro quarto terminou com vantagem de um ponto para o Brasil (11 a 10). Mas as duas equipes foram empatadas para o intervalo (24 a 24).

Uma queda de energia no Ginásio Aecim Tocantins provocou um atraso no recomeço da partida. A paralisação parece ter sido favorável ao Brasil, que terminou o terceiro quarto com uma vantagem de seis pontos (43 a 37). A equipe manteve o ritmo no quarto final, enquanto o Canadá caiu muito de rendimento. Assim, o Brasil venceu com facilidade por 67 a 45.

A seleção brasileira estreia na quarta-feira na Copa América de Basquete contra Porto Rico. Os três primeiros colocados se classificam para o Mundial, que será disputado na República Checa.